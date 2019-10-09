شكرا لقرائتكم طبيب مصر المقاصة: محمد رمضان تعافى من اصابته وجاهز للمشاركة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .

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وقد رفض الجهاز الفني لفريق الكرة بمصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية عقب العودة من الجونة، و استأنفوا التدريبات علي الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم محمد رمضان صانع ألعاب الفريق والذي تعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا .