شكرا لقرائتكم النادى المصرى يعلن رسميا مواجهة كوت دى أور فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح النادى البورسعيدى عبر موقعه الرسمى أن مباراة العودة ستقام يوم 3 نوفمبر فى مصر، إلا أنه لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.

وسفرت قرعة دور الـملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أُجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق كوت دي اور بطل سيشل ، الذي خرج من دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال الأفريقي على يد صن داونز بطل جنوب أفريقيا بعد فوز الأخير بمجموع المباراتين بستة عشر هدفاً مقابل هدف وحيد ، بينما يواجه بيراميدز نظيره يانج أفريكانز فى نفس الدور.