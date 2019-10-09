شكرا لقرائتكم الأهلى يصطدم بالنجم الساحلى فى المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى 2019-2020، التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع نادى الأهلى فى المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلى فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا كلا من: بلاتينيوم الزيمبابوي، الهلال السودانى، النجم الساحلى التونسى.

وتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

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ويتربع الاهلي على عرش الأندية تتويجاً بلقب دوري ابطال افريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كلًا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

وتوج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي اعتبار الترجي فائزا في مباراة الإياب بنهائي "رادس" بعد انسحاب الفريق المغربي.