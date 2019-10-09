شكرا لقرائتكم وليد مهدي: مواجهة يانج أفريكانز ليست بالسهلة وهدفنا التتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد مهدي ممثل نادي بيراميدز في مراسم قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية ، أن فريقه هدفه التتويج بالبطولة الإفريقية، مشيراً إلي أن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني ليست بالسهلة .

وقال وليد مهدي في تصريحات لقناة تايم سبوت ، " ننافس بقوة على لقب الكونفدرالية وعلي جميع البطولات التي يلعب بها، ومستعدين لأي مباراة سنخوضها مهما كانت درجة قوتها".

وأضاف " واجهنا فريق قوي من الجزائر شباب بلوزداد ونجحنا في الفوز عليه خارج ملعبنا، نعلم أننا سنواجه فرق قوية لكننا مستعدين للمنافسة على اللقب".

أسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية.

الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى

المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل

يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز

انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى

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حوريا الغيني × بانداري الكيني

اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى

كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى

جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى

دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى

حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى

نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر

رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى

نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى

النصر الليبى × برولاين الاوغندي