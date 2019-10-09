شكرا لقرائتكم الأهلى يوجه الدعوة لكل من ساهم فى التتويج بأغلى درع للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو النادى الأهلى لظهور حفل تسليم درع الدوري رقم 41، للخروج بشكل مشرف يليق بقيمة وتاريخ القلعة الحمراء.

ووجه مسئولو النادى الأهلي الدعوة لكل لاعبى الفريق الأحمر الحاليين، والذين تواجدوا فى قائمة الموسم الماضى، سواء رحلوا على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، بعدما ساهموا فى تحقيق لقب الدورى الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء، كونهم كانوا مسجلين فى القائمة الحمراء.

ووجه مسئولو الأهلى الدعوة للاعبين المعارين مثل محمد شريف وباسم على وناصر ماهر واللاعبين الذين تم رحلوا بشكل نهائى مثل هشام محمد وأحمد حمودى وإسلام محارب وميدو جابر وصبرى رحيل وأحمد علاء ومحمد نجيب وعمرو بركات وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.

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كما وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لكل أبنائه ورموزه من اللاعبين القدامى لحضور حفل تسليم الدرع، ليوجه رسالة إلى نجومه السابقين أصحاب البصمة فى صناعة تاريخ ناديهم أن الأهلى لا يسنى من ساهموا فى تسطير تاريخه العريض.