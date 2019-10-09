شكرا لقرائتكم كاف: سنفتح باب الترشح لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامسون ادامو مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا لم يتحدد حتى الآن.

وقال أدامو في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن اختيار ملعب النهائي سيتم عن طريق إعلان الكاف عن فتح الباب للاتحادات الأهلية للترشح لاستضافة المباراة النهائية، وبعدها سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة.

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وأوضح مدير مسابقات الكاف، أن ملعب النهائي سيتضمن مواصفات خاصة سيتم الإعلان عنها في موعدها لاستضافة النهائي على ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأضاف أدامو أن الموعد لاستقبال طلبات الترشح للنهائي لم يتحدد حتى الآن.

يذكر أن اللجنة التنفيذية بالكاف قررت تعديل نظام دوري أبطال أفريقيا بإقامة المباراة النهائية من لقاء واحد على ملعب محايد، وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة.