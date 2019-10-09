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شكرا لقرائتكم محمد شوقى: الكونفدرالية ليست صعبة على الأندية المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شوقي على هامش سحب القرعة: "كل فريق قادر انه يحقق البطولة ويصنع التاريخ في أفريقيا."
تابع: "البطولة ليست صعبة على الأندية المصرية حال وجود الامكانيات لمواجهة الصعوبات ولابد ان يتغلب البطل على كل شئ."
واضاف: "على اللاعبين التركيز والبحث عن التتويج في افريقيا ووجوي اليوم هنا بسبب تتويجي بدوري ابطال افريقيا، ولابد ان يصنع اللاعبون مجدا لانفسهم."
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ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، والتي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
ويقام دور الـ32 "الثاني" من بطولة كأس الكونفدرالية بين الأندية المتأهلة من دور الـ32 "الأول" للمسابقة، بالإضافة إلى الفرق التي ودعت دوري أبطال أفريقيا من الدور نفسه.
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