شكرا لقرائتكم عمر الوحش يطالب مسئولي الإسماعيلي بالسماح له بإعلان اعتزاله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عمر الوحش لاعب الإسماعيلي مسئولي ناديه بالسماح له بالخروج في برنامج لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة بسبب ما أسماه بالمهاناة





وقال عمر الوحش عبر صفحته علي فيس بوك

إلى كل مُحب و كل مساند وكل حاقد و كل ناقض :

في زمن كسرة النفس و المهانة ممارسة كرة القدم بحب أصبحت من أصعب الهوايات على النفس ، لذلك أفكر جدياً في البعد عن كرة القدم لفترة وبالفعل قمت بإبلاغ مسؤولين في النادي للرد والسماح لي بالخروج في أحد البرامج والتعبير عن قراري لأول مرة منهزماً تحت ظروف تحملتها لا يتحملها كثيريييييين غيري و في انتظار مسؤولين النادي المحترمين للرد على قراري مع أخذ اعتبارهم أني بشر و لي حقوق وطاقة لا أستطيع تعديها واعتباراً لانعدام أي دور لي في الوقت الحالي داخل بيتي النادي الاسماعيلي ،

أعتذر لكل مساند ومحب ل عمر الوحش عن أول وآخر لحظة انهزام لي داخل وخارج مجال كرة القدم إن خذلت طموحه وتوسله في لأنه لم تعد لدي طاقة لتحمل بعدي عن الملاعب وممارستي كرة القدم بشغف و عطاء و احتياجي لفترة استجمع فيها طاقتي حتي أكون بعيداً عن ارتكاب أي أخطاء تحتسب علي وقت غضب أو وقت كسرة نفس في حين أن هناك متربصين لوقوعي في أخطاء في حق بيتي النادي الاسماعيلي ولكل شامت الْيَوْمَ سأعود أقوى وأفضل من الأول

للتفاصيل والتوضيح لمحبي النادي الاسماعيلي والجميع أنتظر رد مسؤولي النادي المحترمين للسماح بظهوري في أحد البرامج ولكن في توقيت محدد إحتراماً لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي و شكراً .

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وقرر مسئولى النادى الاسماعيلى تجميد عمر الوحش لاعب الفريق، وأصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، قراراً للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب فى المباريات المقبلة حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخلال جلسة التصوير التي قام بها فريق الإسماعيلي بالزي الجديد استعدادا للموسم الجديد لم يظهر خلالها عمر الوحش وتأتى هذه الخطوة بعد رفض اللاعب الانضمام لفريق أسوان على سبيل الاعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الخروج على طريقة البيع النهائى ليقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد وكان اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.