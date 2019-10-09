شكرا لقرائتكم الاتفاق تم.. الأهلي ينهي صفقة كهربا مقابل 60 مليون والانضمام في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع محمود كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مستغلين تواجد اللاعب للقاهرة بعد حصوله على أجازة من فريقه، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

علم "الخليج 365" أن الأهلي تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى.

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أكد مصدر مُطلع في الأهلي أن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أفيس البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قوة وقانونية موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال إنتقال اللاعب للأهلي لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.