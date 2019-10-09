شكرا لقرائتكم الاتفاق تم.. الأهلي ينهي صفقة كهربا مقابل 60 مليون والانضمام في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر مُطلع في الأهلي أن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أفيس البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.
وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قوة وقانونية موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال إنتقال اللاعب للأهلي لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.
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