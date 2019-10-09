شكرا لقرائتكم حمادة أنور: كل شىء وارد ونحترم الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور مندوب نادي الزمالك في قرعة الكونفدرالية ودوري أبطال افريقيا على إحترام ناديه لكلا البطولتين خاصة وان الفريق لم يحسم التأهل لدوري الابطال حتى الآن.

وأعلن الاتحاد الافريقي بالأمس إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة خلال الفترة الماضية.

وقال حمادة أنور فى تصريحات خاصة عقب إجراء قرعة الكونفدرالية: "نحترم البطولة وكل شيئ وارد ومان من الضروري ان نتابع القرعة اليوم لأننا فعليا لم نتأهل لدوري الابطال حتى الآن.

وأسفرت قرعة دور الـ 32 "ب" في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التى أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الخاسر من عن مجموع مباراتى الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي والتى قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الاياب بينهما مع ايساي البنيني.

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ويقام دور الـ32 "الثاني" من بطولة كأس الكونفدرالية بين الأندية المتأهلة من دور الـ32 "الأول" للمسابقة، بالإضافة إلى الفرق التي ودعت دوري أبطال أفريقيا من الدور نفسه.