شكرا لقرائتكم الخاسر من الزمالك وجينراسيون السنغالى يواجه إيساى البنيني بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دور الـ 32 "ب" في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التى أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الخاسر من عن مجموع مباراتى الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي والتى قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الاياب بينهما مع ايساي البنيني.

وكان الكاف قرر رسميا إعادة المباراة وذلك فى بيانه أمس الثلاثاء، الذى جاء كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

Advertisements

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.

الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.

ويقام دور الـ32 "الثاني" من بطولة كأس الكونفدرالية بين الأندية المتأهلة من دور الـ32 "الأول" للمسابقة، بالإضافة إلى الفرق التي ودعت دوري أبطال أفريقيا من الدور نفسه.