مصافحة وأحضان بين سيد عبد الحفيظ وحمادة أنور فى قرعة أفريقيا...

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وسيتواجد كل من الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى بالقرعة حيث لم يتم الاستقرار على المتأهل وستقام مباراة إعادة لإياب دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى الذى رفض خوض الإياب لتعديل موعده.
وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي ..
المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.
المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.
التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي.
التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.
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