شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. فايلر يحاضر لاعبيه قبل القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباً مساء اليوم بملعب التتش، استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة قبل يومين اقامة مباراة القمة بين الأهلي ضد الزمالك بملعب استاد برج العرب بعد نقلها من استاد القاهرة الذى يستعد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاماً المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

شهد التدريب قيام المدير الفني للفريق رينيه فايلر بعقد جلسة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق المران طالب خلالها من اللاعبين ضرورة التركيز وحل المشكلات الفنية التي يقعون فيها لضمان وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.