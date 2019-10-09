شكرا لقرائتكم خليلوزيتش: حمدالله رفض الانضمام إلى منتخب المغرب مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب أن عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي طلب عدم الانضمام إلى المنتخب، مشيراً إلى أن أي لاعب يعتذر عن الانضمام إلى معسكرات المنتخب لن توجه الدعوة له مجدداً.

ويستعد المنتخب المغربي للعب مباراتين وديتين أمام كل من ليبيا والغابون في يومي 11 و15 من الشهر الجاري.

وقال المدرب البوسني في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الأربعاء بالمجمع الرياضي في الرباط: حمدالله طلب من مساعدي مصطفى حجي عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب رغم أنه كان ضمن اللائحة التي اخترتها للمعسكر بعدما شاهدته في 3 مباريات، والآن موضوع حمدالله انتهى تماما بعدما أخذ وقتاً طويلاً، والمنتخب المغربي يملك مجموعة مهاجمين على أعلى مستوى.

وزاد خليلوزيتش: أستغرب عدم مجيء بعض اللاعبين إلى المعسكرات التي يخوضها المنتخب المغربي، وإذا رفض أي لاعب الانضمام إلى المنتخب فإنني لن أستدعيه مجدداً، كوننا نركز على صناعة منتخب جديد.