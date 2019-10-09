شكرا لقرائتكم رينار: مستوى المنتخب السعودي أقلق جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي بأن الظهور الرسمي الأول للفريق أمام اليمن كان سيئاً وأثار القلق لدى الجماهير، مؤكداً حرصه على تغيير الصورة عندما يستضيف المنتخب السنغافوري في بريدة يوم الخميس.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره السنغافوري يوم الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، بعد تعادله في المباراة الأولى مع اليمن 2-2.

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وقال رينار: لعبنا الشهر الماضي مباراة ودية أمام مالي وأخرى رسمية ضد اليمن وحدث تفاوت في المستوى، وتسبب ذلك بقلق الجماهير السعودية، لكن لا أعذار أمامنا يوم الخميس، سنلعب على أرضنا أمام متصدر المجموعة ويجب علينا محو الصورة السيئة وإعادة البسمة إلى الجماهير.

وواصل المدرب الفرنسي: اللاعب المحترف يستطيع اللعب في أي ملعب ومدينة، صحيح أننا نلعب في بريدة للمرة الأولى لكن لدينا جماهير متعطشة لدعمنا، ونرغب بإسعادهم وتسجيل نتيجة مميزة في ظهورنا الأول هنا.

ومن جهته، قال يحيى الشهري إنه وزملاءه عازمون على تعويض الإخفاق في الجولة الأولى، وقال: ستكون لنا كلمة وسنظهر بالشكل المأمول ونعوض الجماهير عن التعادل المخيب أمام اليمن، ونتغلب على سنغافورة أمام جماهيرنا.