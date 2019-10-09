شكرا لقرائتكم تيتي: اخترت لاعبي البرازيل.. "بقلب يعتصره الألم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد تيتي مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الاتحاد المحلي للعبة بسبب عدم التزامه بالمواعيد الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال إنه يشعر بالأسف لضمه لاعبين يشاركون في مباريات مهمة في الدوري والكأس من أجل المشاركة مع المنتخب.

وقال تيتي للصحفيين قبل المباراة الودية أمام السنغال في سنغافورة يوم الخميس: عندما يلعب المنتخب الوطني يجب ألا يكون هناك مباريات للأندية متعارضة معه، اختار لاعبي فريقي. أقوم بذلك وقلبي يعتصره الألم.

Advertisements

واختار تيتي ثمانية لاعبين محليين في تشكيلته لمواجهة السنغال ونيجيريا وهو المنتخب الذي سيواجهه أيضا في سنغافورة يوم الأحد المقبل ويعني استدعاء هؤلاء ان الأمر يتجاوز مجرد السفر في رحلات مرهقة.

ويجب على فلامنغو متصدر الدوري أن يتأقلم على اللعب بدون المدافع رودريغو كايو والمهاجم غابرييل باربوسا لمباراتين في الدوري على الأقل بينما سيلعب بالميراس، الذي يتراجع خلفه بفارق خمس نقاط في المركز الثاني، بدون الحارس ويفرتون في مباراة يوم الأربعاء أمام سانتوس صاحب المركز الثالث.

وسيستعيد فلامنغو وغريميو، الذي انضم الثنائي التابع له والمؤلف من ايفرتون وماتيوس هنريك لتشكيلة منتخب البرازيل، خدمات اللاعبين لديهما قبل أيام قليلة على خوض إياب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس في ريو في 23 أكتوبر الجاري. وانتهت مباراة الذهاب على استاد غريميو بالتعادل 1-1.

وأكد تيتي أن نيمار سيخوض مباراته رقم 100 له على الصعيد الدولي إلى جانب روبرتو فيرمينو وغابرييل جيسوس.