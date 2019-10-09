تفاصيل مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية .. والمصري وبيراميدز في اختبار سهل

الموجز

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أسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية.

الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى

المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل

يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز

انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى

حوريا الغيني × بانداري الكيني

اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى

كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى

جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي

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سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى

دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى

حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى

نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر

رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى

نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى

النصر الليبى × برولاين الاوغندي

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدراليةوتقام مباريات ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، يوم 27 أكتوبر، على أن تقام مباريات العودة يوم 3 نوفمبر المقبل

جدير بالذكر أن فريق الزمالك، هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح.