اتحاد الكرة يؤكد": لا تأجيل لمباراة الأهلى والزمالك.. ومرتضى منصور يهاجم الجميع.. والكاف يدرس معاقبته

أحمد أبوعقيل



أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن القمة المرتقبة بينة الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، سوف تقام في موعدها 19 من شهر أكتوبر الجاري، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها.

وأضاف ذات المصدر للوطن سبورت أن طلب نادي الزمالك بتأجيل القمة المرتقبة أمام الأهلي مرفوض تمامًا خاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم يمنع الأندية المشاركة في مختلف البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أفريقيا، أو الكونفدرالية الأفريقية راحة لمدة تصل إلى 3 أيام كفاصل بين مباراتها الأفريقية التي تلعب داخل مصر وأي مباراة لها ببطولة الدوري المصري، وراحة لمدة 5 أيام بين مباريات تلك الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية التي تقام خارج مصر، ومواجهتها في الدوري.

وأشار ذات المصدر إلى أن هناك فاصل يصل إلى 5 أيام بين المواجهة المرتقبة بين الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمباراة الآخرى في قمة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الرابعة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها في التاسع عشر من شهر أكتوبر.

هدد مرتضى منصور مرتضي رئيس الزمالك بالإنسحاب من الدوري المصري الممتاز قائلا: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تهديد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالإنسحاب من مسابقة الدوري الممتاز يعد مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لاتحاد الكرة مما يعرض النادي لعقوبات مغلظة من لجنة المسابقات بالاتحاد.

وتابع:" ما يفعله رئيس نادي الزمالك محاولة لخلق أزمة أمنية ورياضية في مصر ويضع الجهات الأمنية في مأزق لرفضة لعب مباراة الأهلى يوم 19 اكتوبر بالإضافة إلى إصراره على لعبة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى بحضور جماهيري على استاد القاهرة.

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أطلق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تصريحات نارية ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدما تم تداول أنباء عن إيقافه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "مفيش حد في الكاف يقدر يعمل ده"، مضيفاً: "بيقولوا الكاف هيوقفني، ده تقوم أزمة دبلوماسية في البلد، دا انا عضو مجلس نواب".

وترددت أنباء عن إيقاف وشطب مرتضى منصور، وذلك بسبب هجومه القوي خلال الفترة الماضية على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان "الكاف" قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك مع تحمل الاتحاد جميع نفقات طيران الفريق السنغالي وإقامته.

الأهلى يرفض التأجيل

رفض النادى الاهلى تأجيل مباراة الزمالك المُقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على ضرورة إقامة اللقاء في الموعد المُتفق عليه منذ إنطلاق المسابقة قبل عدة اسابيع.

وكشفت مصادر أن إدارة الاهلي تمسكت بإقامة مباراة القمة بالموعد المُحدد سلفاً خاصة وأن اتحاد الكرة سبق وأرسل جدول الدوري بالمواعيد المُحددة منذ فترة كما أن إتحاد الكرة أعلن إن هذه المواعيد ثابتة ونهائية ولن يتم تغييرها إلا في الضرورة القصوى وبموافقة الأندية.