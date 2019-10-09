ديوكوفيتش بسهولة الى ثمن نهائي دورة شنغهاي









اسماء السيد - بلغ المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوز سهل على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-3 الاربعاء.

ولم يحتج ديوكوفيتش حامل اللقب (32 عامًا) لأكثر من ساعة و10 دقائق للاطاحة بالمصنف 36 عالميًا وبلوغ الدور المقبل حيث سيلاقي الأميركي جون أيسنر الفائز على الفرنسي لوكاس بوي 7-5 و6-3.

وهو الفوز الثالث للصربي في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين.

وبعد أن حافظ كل لاعب على شوط إرساله مع انطلاق المجموعة الأولى، نجح ديوكوفيتش المتوج بـ16 لقب غراند سلام بكسر إرسال منافسه في الشوط الثامن قبل أن يحسم المجموعة على إرساله في التالي.

ولم يكن ديوكوفيتش (32 عامًا) عرضة لخسارة إرساله سوى مرة يتيمة في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، فشل الكندي في استغلالها، ليمضي الصربي قدمًا ويكسر الإرسال في الشوطين الخامس والتاسع ويفوز بالمباراة.

وبلغ البلجيكي دافيد غوفان ثمن النهائي بعد انسحاب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 57 عالميا بداعي الاصابة، حين كان البلجيكي متقدما 6-2 و3-0، وهو يلتقي في الدور المقبل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالث عالميًا الذي أقصى الثلاثاء الاسباني ألبرتو راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5).

- تأهل صعب لزفيريف وتسيتسيباس -

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي بفوز ثأري صعب على الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم 7-6 (7-3) و7-6 (7-3)، فيما لم تكن المهمة أسهل على الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (13/15) و7-6 (3/7).

واحتاج تسيتسيباس المصنف سابع عالميًا وسادسًا في شنغهاي الى ساعتين ودقيقتين لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر، بعدما خرج الاخير منتصرا في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقًا.

ويلتقي اليوناني (21 عامًا) تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6.

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وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الاولى.

وقبل نحو خمسة أسابيع على بطولة الماسترز في لندن، أضاف اليوناني 90 نقطة الى رصيده الذي أًصبح 3460 نقطة في المركز السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله الإسباني رافايل نادال، ديوكوفيتش، فيدرر، الروسي دانييل ميدفيديف والنمسوي دومينيك تييم.

واحتاج زفيريف المصنف سادس عالميًا الى ساعة و47 دقيقة للتغلب على شاردي المصنف 71، وبات في رصيده 2345 نقطة في المركز الثامن في السباق الى لندن حيث يسعى للدفاع عن لقبه والـ1500 نقطة بعد أن أسقط ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي.

وافتتح الالماني (22 عامًا) المواجهة بكسر إرسال شاردي في الشوط الاول من المجموعة الاولى، قبل أن يرد الاخير بالمثل في الشوط الرابع ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل ماراتوني حسمه زفيريف بنتيجة 15-13.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، الا أن شاردي (32 عامًا) كان البادئ بالكسر في الشوط الخامس قبل أن يرد زفيريف في العاشر ويلجآن مجددا الى شوط فاصل حسمه الالماني بسهولة 7-3.

ويلتفي زفيريف تاليًا الروسي أندري روبليف الفائز على الاسترالي جون ميلمان 6-2 و6-0.

وتأهل الايطالي ماتيو بيريتيني الى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.

ويلتقي المصنف الثالث عشر عالميًا الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة قبل خروجه أمام نادال، مواطن الاخير روبرتو باوتيستا أغوت الفائز على الاميركي ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5.

وبلغ الروسي كارن خاتشانوف الدور ثمن النهائي بفوزه على الاميركي تايلور فريتز 6-2 و6-4. ويتواجه المصنف تاسعا عالميًا مع الايطالي فابيو فونييني الثاني عشر الذي أسقط الثلاثاء البريطاني أندي مواري في مباراة ماراتونية بنتيجة 7-6 (7-4)، 2-6 و7-6 (7-2).