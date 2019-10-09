شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: الكونفدرالية ليست صعبة على الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شوقي نجم منتخب مصر والأهلى السابق أن كل الفرق لديها الفرصة للتتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية، وقال شوقي على هامش سحب القرعة: "كل فريق قادر انه يحقق البطولة ويصنع التاريخ في افريقيا."

تابع: "البطولة ليست صعبة على الأندية المصرية حال وجود الامكانيات لمواجهة الصعوبات ولابد ان يتغلب البطل على كل شئ"

وأضاف: "على اللاعبين التركيز والبحث عن التتويج في أفريقيا ووجوي اليوم هنا بسبب تتويجي بدوري ابطال افريقيا، ولابد ان يصنع اللاعبون مجدا لانفسهم"

وأسفرت قرعة دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية عن المواجهات التالية:

الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى حوريا الغيني × بانداري الكيني اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى Advertisements كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى النصر الليبى × برولاين الاوغندي

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