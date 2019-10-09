شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسى المصرى وبيراميدز فى ملحق الكونفدرالية ومواعيد المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتىّ الذهاب والإياب لفريقى المصرى وبيراميدز فى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، أمام كوت دى أور بطل سيشل ويانج افريكانز التنزانى.

وتقام مباراتىّ الذهاب، يوم 27 أكتوبر الجارى ، على أن تقام مباراتىّ العودة يوم 3 نوفمبر المقبل، وحتى الأن لم يتحدد من يستضيف الذهاب أو الإياب.

وأسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية.

الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى

المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل

يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز

انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى

حوريا الغيني × بانداري الكيني

اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى

كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى

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جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى

دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى

حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى

نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر

رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى

نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى

النصر الليبى × برولاين الاوغندي

جدير بالذكر أن فريق الزمالك، هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح