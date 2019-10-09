شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: كل شئ وارد ونحترم الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة انور مندوب نادي الزمالك في قرعة الكونفدرالية ودوري ابطال افريقيا على احترام ناديه لكلا البطولتين خاصة وأن الفريق لم يحسم التأهل لدوري الابطال حتى الأن.

وقال أنور عقب قرعة الكونفدرالية: "نحترم تلك البطولة وكل شئ وارد ومان من الضروري ان نتابع القرعة اليوم لاننا فعليا لم نتأهل لدوري الابطال حتى الان.

وصعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل. ‎ولم يتم الاستقرار على المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة الإياب فى دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى. Advertisements ‎وجاء تصنيف أندية دورى أبطال أفريقيا كالتالي .. ‎المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي. ‎المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى – الزمالك/جينيراسيون - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي. التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – الهلال السودانى - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي. التصنيف الرابع: أول أغسطس الانجولى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - بلاتينيوم الزيمبابوي.

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