سوبر كورة يكشف موقف لاسارتى من دعوة الأهلى للاحتفال بالدرع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو النادى الأهلى مع الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق، من أجل حضور حفل تسليم درع الدورى الموسم الماضى، بأحد الفنادق الكبرى والمقرر لها غدا الخميس.

ووجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة إلى لاسارتى من أجل القدوم إلى مصر وحضور حفل تسليم الدرع، الذى ستقيمه الشركة الراعية للأهلى باعتبار أنه لم يتسلم الدرع عن تتويج بالدورى رقم 41 فى تاريخه، لاسيما وأن المدرب الأوروجويانى ساهم فى تحقيق المارد الأحمر للدرع الأصعب فى مشوار القلعة الحمراء.

وحقق لاسارتى لقب الدورى مع الأهلى بعد التربع على قمة ترتيب الموسم الماضى برصيد 80 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف.

وأخفق لاسارتى فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الثمانية عقب الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقى، فيما ودع بطولة كأس مصر من دور الـ16 عقب الخسارة من بيراميدز.

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