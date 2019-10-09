شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء محمد رمضان ومشاركته في تدريبات المقاصة استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.
كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .
وقد رفض الجهاز الفني لفريق الكرة بمصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية عقب العودة من الجونة، و استأنفوا التدريبات علي الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم محمد رمضان صانع ألعاب الفريق والذي تعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا .
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء محمد رمضان ومشاركته في تدريبات المقاصة استعدادا للمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.