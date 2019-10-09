شفاء محمد رمضان ومشاركته في تدريبات المقاصة استعدادا للمصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.

كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .

وقد رفض الجهاز الفني لفريق الكرة بمصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية عقب العودة من الجونة، و استأنفوا التدريبات علي الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم محمد رمضان صانع ألعاب الفريق والذي تعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا .