شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يطلب الرحيل من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمر الوحش لاعب الإسماعيلي مسئولي ناديه بالسماح له بالخروج في برنامج لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة بسبب ما أسماه بالمهاناة

وقال عمر الوحش عبر صفحته علي فيس بوك

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إلى كل مُحب و كل مساند وكل حاقد و كل ناقض :

في زمن كسرة النفس و المهانة ممارسة كرة القدم بحب أصبحت من أصعب الهوايات على النفس ، لذلك أفكر جدياً في البعد عن كرة القدم لفترة وبالفعل قمت بإبلاغ مسؤولين في النادي للرد والسماح لي بالخروج في أحد البرامج والتعبير عن قراري لأول مرة منهزماً تحت ظروف تحملتها لا يتحملها كثيريييييين غيري و في انتظار مسؤولين النادي المحترمين للرد على قراري مع أخذ اعتبارهم أني بشر و لي حقوق وطاقة لا أستطيع تعديها واعتباراً لانعدام أي دور لي في الوقت الحالي داخل بيتي النادي الاسماعيلي ،

أعتذر لكل مساند ومحب ل عمر الوحش عن أول وآخر لحظة انهزام لي داخل وخارج مجال كرة القدم إن خذلت طموحه وتوسله في لأنه لم تعد لدي طاقة لتحمل بعدي عن الملاعب وممارستي كرة القدم بشغف و عطاء و احتياجي لفترة استجمع فيها طاقتي حتي أكون بعيداً عن ارتكاب أي أخطاء تحتسب علي وقت غضب أو وقت كسرة نفس في حين أن هناك متربصين لوقوعي في أخطاء في حق بيتي النادي الاسماعيلي ولكل شامت الْيَوْمَ سأعود أقوى وأفضل من الأول

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