شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. زوجه فايلر تحضر مران الأهلي في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت زوجة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي علي حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة. وتواجدت زوجة برفقة نجلته لأول مرة مقر الأهلي بعد وصولهما القاهرة مؤخرا. Advertisements وترك فايلر الفندق ويمكث حاليا في احد الشقق بمنطقة الزمالك بعد وصول اسرته. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم ١٩ اكتوبر الجاري والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام.

زوجة فايلر

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