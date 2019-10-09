شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم نتلق عروضا رسمية لأزارو..واللاعب ليس للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مسئولو النادي الأهلي أن المغربي وليد أزارو لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، بعد تلميح عددا من التقارير الصحفيه لوجود عرض صينى ضخم لشراء اللاعب من نادى هيبى فورتشن.

وشدد مسئولو الأهلي أن الفترة الحالية لن يتم فيها التفكير في التفريط بأي لاعب خاصة وان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق طلب غلق كل هذه الملفات من اجل التركيز في مشوار الفريق المحلي والافريقي.



ولم يستبعد مسئولو الاهلي تحدث بعض الوكلاء مع ازارو بشكل مباشر لبحث رغبته في الرحيل ،خاصة وأنه لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي حاليا في الوقت الذي كان اللاعب قاب قوسين أو ادني من الرحيل للدوري الصيني في احدي الفترات.