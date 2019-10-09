مصدر بالأهلي لمصراوي: اقتربنا من حسم صفقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليكون أول صفقات الفريق في يناير المقبل.
وكان كهربا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك الصيف الماضي، وانتقل لديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وصرح مصدر لـ"الخليج 365" –رفض ذكر اسمه- "رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الأهلي".
وأضاف "كهربا يرغب في التواجد بالأهلي بداية من شهر يناير المقبل وليس من الموسم المقبل، والتوقيع سيكون لمدة 4 مواسم ونصف الموسم".
وأختتم تصريحاته قائلا "الأهلي سوف يقوم بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ناديه البرتغالي والمقدر بـ400 ألف دولار".
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