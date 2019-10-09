بركات: "كاف" حدد مواعيد مواجهتي مصر مع كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد بركات مدير منتخب مصر تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الفراعنة القادمتين مع كينيا وجزر القمر.
ويواجه الفريق المصري منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم جزر القمر يوم 18 من الشهر ذاته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري في أول التجارب الودية للفراعنة.
وتلعب مصر في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، ليتأهل الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021.
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