رسميًا.. بيراميدز أمام بطل تنزانيا.. والمصري يواجه ضحية صنداونز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة بيراميدز فريق يانج أفريكانز التنزاني، بينما يلعب المصري البورسعيدي فريق كوت دي أور السيشيلي.

وكان بطل سيشيل ودّع دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة ثقيلة على يد صنداونز الجنوب أفريقي بخسارة تاريخية (16-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الزمالك يُعد حاملاً للقب في نسختها الأخيرة بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-1).

ويشارك المصري وبيراميدز خلال هذه النسخة في البطولة حيث نجح الفريق البورسعيدي في بلوغ هذا الدور على حساب ماليندي بطل زنجبار.

في المقابل، تفوق بيراميدز بفوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري حيث انتهت المباراة الأولى في القاهرة بنتيجة التعادل (1-1)، في المقابل انتهت لقاء الإياب لصالح بيراميدز بالفوز (1-0).

الزمالك ترقب أيضًا هذه القرعة حيث سيتابع أيضًا قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة لقاء الإياب بينه وبين جينيراسيون.

كان لقاء الذهاب والذي أقيم في السنغال انتهت لصالح جينيراسيون بالفوز بهدفين لهدف حيث يحتاج الزمالك في لقاء الإياب والذي سيقام بمصر 24 الشهر الجاري الفوز بهدف دون رد على أقل تقدير لاستكمال مشواره الأفريقي بدوري الأبطال.

وتقام مباريات الذهاب في 27 أكتوبر المقبل، في المقابل تقام مباريات العودة في الثالث من نوفمبر المقبل

ويلعب فريقي المصري وبيراميدز لقاءات العودة بمصر، في المقابل يلعب الزمالك لقاء العودة حال مشاركته في البطولة خارج ملعبه.

وجاءت القرعة كالتالي:

حوريا الغيني × بانداري الكيني

يانج أفريكانز التنزاني × بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي

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الزمالك - جينيراسيون × أدجوبي البنيني

أشانتي كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري

كامبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري

جور ماهيا الكيني × موتيما بيمبي الكونغولي

أونياو دو سونغو الموزمبيقي × بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي × إيليك سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي × جرين إيجيلز الزامبي

زاناكو الزامبي × كانو سبورت من غينيا الإستوائية

نهضة بركان المغربي × فوسا جونيورز الملجاشي

المصري البورسعيدي × كوت دي أور السيشيلي

إينوجو رينجرز النيجيري × كارا التوجولي

نواذيبو الموريتاني × تريانجل يونايتد الزيمبابوي

النصر الليبي × برولين الأوغندي