محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد عبدالله تيام مندوب نادي جينيراسيون السنغالي بقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، أن حسم موقفهم من مواجهة الزمالك سيكون بعد مراسم القرعة.
وكان "كاف" قد قرر في وقت سابق اعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في القاهرة يوم 24 أكتوبر المقبل.
وقال مندوب جينيراسيون في تصريحات لمصراوي: "نحن هنا من أجل اثبات حضورنا، وللاستفسار عن سبب قرار كاف بشأن اعادة المباراة".
وتابع "لم نخطئ في أي أمر متعلق بتلك المباراة، الخطأ من الزمالك والاتحاد الأفريقي".
واختتم "بعد القرعة، إدارة النادي سوف تجتمع وتحدد موقف النادي من مواجهة الزمالك بشكل نهائي، لم نحسم القرار بعد".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى رفض نادي جينيراسيون فوت السنغالي مواجهة الزمالك في الموعد الجديد.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وضع جينيراسيون في التصنيف الثاني حال تأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتصنيف الأول، حال ذهب للكونفيدرالية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيراسيون يوضح لمصراوي موقفه من مباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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