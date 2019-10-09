مباشر| قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي والزمالك يترقبان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار "الخليج 365" الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووضع الكاف الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت التصنيفات الأربعة كالتالي:

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التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.

التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبيه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وسيكون هناك 4 أوعية، في كل ودعاء فرق كل تصنيف على حده، ليسحب أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق القرعة، على 4 مجموعات، بواقع فريق من كل تصنيف بالمجموعة الواحدة.