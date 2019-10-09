محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه متمسك بخدمات الدولي المغربي وليد أزارو، مشددًا على أن إدارة القلعة الحمراء لم تتلقَ أي عروض لبيع مهاجمها.
كانت تقارير صحفية مغربية وصحيفة "المنتخب" بالتحديد أكدت أن أزارو تلقى عرضًا من جانب هيبي الصيني (طالع تفاصيل).
ووفقًا لأمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء الأربعاء، فإن أزارو لم يحصل على أي عروض رسمية حتى الآن.
وأضاف: "متمسكون بأزارو فهو لاعب كبير، ومن الطبيعي أن يصل له عروض".
صاحب الـ24 عامًا كان قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديد في عام 2017؛ ليشارك في 80 مباراة بقميص الأحمر مسجلاً 37 هدفًا، بجانب صناعته 15 تمريرة حاسمة.
وحصل أزارو على لقب هداف الدوري المصري مع الأهلي في موسم (2017 - 2018) بعدما سجل 18 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "متمسكون به".. أول تعليق من الأهلي على أنباء رحيل أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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