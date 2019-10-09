محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أنه مسؤولي النادي، تراجعوا عن فكرة طلب تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد صعوبة مواجهة فريقه للأهلي يوم 19 أكتوبر بالجولة الرابعة، ثم ملاقاة جينيراسيون فوت يوم 24 بدوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "الإدارة تراجعت عن فكرة تقديم طلب تأجيل مباراة القمة، بعد دراسة الأمر بشكل دقيق".
وتابع "هناك متسع من الوقت بين مباراة الأهلي ومواجهة جينيراسيون، وبالتالي لو تقدم الزمالك بطلب، لن يقبله اتحاد الكرة".
واختتم "الزمالك يرحب بخوض مباراة القمة في موعدها المحدد من قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: الزمالك تراجع عن طلب تأجيل القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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