محمد شوقي للمصري وبيراميدز: اكتب لنفسك تاريخ في أفريقيا

طلب محمد شوقي مدرب المنتخب الأوليمبي، فريقي بيراميدز والمصري المشاركين في الكونفيدرالية، بصنع تاريخ لأنفسهما في أفريقيا. وقال شوقي على هامش قرعة دور ال32 مكرر للبطولة، المقامة حاليًا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ان المصري وبيراميدز سيوجهان صعوبات كلما تجاوزا اي مرحلة، لكن البطل عليه ان يتغلب على كل الصعوبات. السادس من أكتوبر، ان المصري وبيراميدز سيوجهان صعوبات كلما تجاوزا اي مرحلة، لكن البطل عليه ان يتغلب على كل الصعوبات.

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