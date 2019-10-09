بيراميدز يواجه يانج أفريكانز والمصري أمام كوت دي أور في الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور الـ32 الثاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية المقامة حاليًا في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، عن مواجهة بيراميدز لفريق يانج أفريكانز التنزاني، بينما يواجه المصري كوت دي أور السيشيلي.

وكان تصنيف الفرق في الكونفدرالية الإفريقية قد جاء كما يلي:

التصنيف الأول: أشانتي كوتوكو الغاني، إنيمبا النيجيري، جور ماهيا الكيني، حوريا الغيني، كامبالا سيتي الأوغندي، أونياو دو سونغو الموزمبيقي، يانج أفريكانز التنزاني، الزمالك أو جينيراسيون فوت.

Advertisements

التصنيف الثاني: دجوليبا المالي، المصري، حسنية أغادير المغربي، إينوجو رينجرز النيجيري، نهضة بركان المغربي،

زاناكو الزامبي.

التصنيف الثالث: كارا التوجولي، كانو سبورت من غينيا الإستوائية، النصر الليبي، فوسا جونيورز الملجاشي، كوت دي أور السيشيلي، جرين إيجيلز الزامبي، إيليك سبورت التشادي، نواذيبو الموريتاني.

التصنيف الرابع: بارادو الجزائري، بيراميدز، بيدفيست الجنوب أفريقي، موتيما بيمبي الكونغولي، أدجوبي البنيني، سان بيدرو الإيفواري، بانداري الكيني، جالاكسي الجنوب أفريقي، برولين الأوغندي، تريانجل يونايتد الزيمبابوي.