شاهد.. رسالة مؤثرة من عمر الوحش للإسماعيلي وجماهيره

وجه عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسالة مؤثرة للجمهور ومجلس الإدارة بالنادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وقال الوحش عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام":" إلي كل مُحب و كل مساند وكل حاقد و كل ناقض : في زمن كسرة النفس و المهانة ممارسة كرة القدم بحب أصبحت من اصعب الهوايات علي النفس ، لذلك أفكر جدياً في البعد عن كرة القدم لفترة وبالفعل قمت بإبلاغ مسؤولين في النادي للرد والسماح لي بالخروج

في احد البرامج والتعبير عن قراري لأول مرة منهزماً تحت ظروف تحملتها لا يتحملها كثيريييييين غيري و في انتظار مسؤولين النادي المحترمين للرد علي قراري مع أخذ اعتبارهم أني بشر و لي حقوق وطاقة لا أستطيع تعديها واعتبار لانعدام اي دور لي في الوقت الحالي داخل بيتي النادي الاسماعيلي" ،وأضاف الوحش قائلًا"أعتذر لكل مساند ومحب ل عمر الوحش عن اول واخر لحظة انهزام لي داخل وخارج مجال كرة القدم إن خذلت طموحه وتوسله في لانه لم تعد لدي طاقة لتحمل بعدي عن الملاعب وممارستي كرة القدم بشغف و عطاء و احتياجي لفترة استجمع فيها طاقتي حتي أكون بعيد عن ارتكاب اخطاء تحتسب علي وقت غضب او وقت كسرة نفس في حين ان هناك متربصين لوقوعي في اخطاء في حق بيتي النادي الاسماعيلي ولكل شامت الْيَوْمَ سأعود أقوي وأفضل من الأول"وأختتم الوحش في رسالته قائلًا:"للتفاصيل والتوضيح لمحبي النادي الاسماعيلي والجميع انتظر رد مسؤولي النادي المحترمين للسماح بظهوري في احد البرامج ولكن في توقيت محدد احتراما لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي و شكرًا".