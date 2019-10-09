كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينياوجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
وأوضح محمد بركات أن المنتخبسيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.
وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر الجاري وديا.
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