كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وأوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر. سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر. وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر الجاري وديا.

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