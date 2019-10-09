بنات سلة سموحة يحققن العلامة الكاملة في الدوري

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات المرتبط بقيادة الكابتن مصطفي فكري العلامة الكاملة في إطار مباريات الدورة المجمعة الثانية للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط بعد أن حقق فوزه الثالث علي التوالي والسادس في الدورتين وتغلب علي نظيره مصر للتأمين 66/39 ليحصد الفريق العلامة الكاملة ويهزم جميع الفرق رايح جاي.

وإستهل الفريق مبارياته بتحقيق الفوز وتغلب علي نظيره الترام 47/26 ثم الأوليمبي 56/17.وكان الفريق قد حصد العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولي بالفوز علي فرق الترام 76/26

ثم الأوليمبي 72/34 ثم مصر للتأمين 64/51.ووقع الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم معه فرق مصر للتأمين والأوليمبي والترام بالإضافة إلي سموحة وتقام مباريات الدورة بصالة نادي سبورتنج.ويسير الفريق بخطي ثابته في دوري منطقة الإسكندرية حيث حقق الفوز علي نظيره الترام 93/20 وسبورتنج 63/36.تضم قائمة الفريق النجمات: جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مصطفى فكرى مدرب والكابتن محمد موسكو مدرب مساعد والكابتن آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن محمود فرج مدرب الأحمال والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.