الغردقة جاهزة لاستعدادات فريق عبور المانش من متحدي الإعاقة

في ظل توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف وقضية الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، تنطلق من منارة الحضارة محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة، برعاية كلا من محافظ البحر الأحمر اللواء أركان حرب الدكتور أحمد عبد الله ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أول خطوة من خطوات

تحدي الإعاقة والتغلب عليها في مراحل التجهيز لفريق عبور المانش من متحدي الإعاقة تأكيدًا على أن رسالة مصر تهتم بهذا الملف ليس محليا بل إقليميا وعالميا.

حيث ان الفريق المشارك يضم سباحين من المانيا وهم انجيه وفرانك وتينا وهي رسالة

قويه للعالم بصفة عامة ولأوروبا وألمانيا بصفة خاصه تأكيدا علي أن مصر بلد الأمن والأمان وتستطيع أن تحتضن جميع الفاعليات والتدريبات والمعسكرات في مختلف اللعبات.

كما يضم فريق التتابع المشارك في عبور المانش سباحين من السعودية إلي جانب البطل المصري محمد الحسيني. ويتولى الإدارة الفنية الكابتن خالد شلبي أول من عبر المانش بذراع واحدة ووكيل الاتحاد الإنجليزي للمانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.