شاهد.. قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لقرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، التي تقام في السابعة مساءاً في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا مشاركة الأهلي، والزمالك والذي الزمالك ينتظر مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب

دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادتها.

فيما يشارك كل من النادي المصري ونادى بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة

على النحو التالي.

المستوى الأول: الترجي الرياضي التونسي ، مازيمبي الكونغولى ، الوداد البيضاوي المغربي ، الأهلي.

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المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي ، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، الزمالك، اتحاد العاصمة الجزائري .

المستوى الثالث:الرجاء البيضاوي المغربي ، زيسكو يونايتد الزامبي، فيتا كلوب الكونغولي ، الهلال السوداني.

المستوى الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل الجزائري .

شاهد قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية :