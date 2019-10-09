بث مباشر .. مشاهدة مباراة المانيا والارجنتين الودية

يوفر بوابة الوفد لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة المانيا والارجنتين ، يخوض المنتخب الالماني مباراة قوية أمام نظيره الأرجنتيني في مساء اليوم الأربعاء في إطار إسبوع التوقف الدولي ، وتقام المباراة علي أرضية ملعب "سيجناول إيدونا بارك"، معقل فريق بروسيا دورتموند الألماني .

ويلعب المنتخب الألماني المباراة من أجل الأستعداد للتصفيات

المؤهلة ليورو 2020، بينما يستعد المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم 2022، وخرج منتخب راقصوا التانجو من الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم روسيا 2018 علي يد الديوك الفرنسية بعد خسارتهم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا:

في حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: كوليسترمان - جوناثان تاه - نيكولاس سولي - نيكلاس ستارك.

خط الوسط: جوليان براندت - كاي هافيرتز - جوشوا كيميتش.

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خط الهجوم: ماركورويس - لوكا فالدشميدت - سيرجي جنابري.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين:

في حراسة المرمي: ماركيسن.

خط الدفاع: فويث - نيكولاس أوتامندي - تاجليافيكو - روجو.

خط الوسط: دي بول - كوريا - لياندرو باريديس - روبرتو بيريرا.

خط الهجوم: ديبالا - لاوتارو مارتينيز.