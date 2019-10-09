عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحدث عن قرار كاف بإعادة مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. قال عبد المنعم شطة في تصريحات عبر تايم سبورتس: "قرار كاف متوقع، والاتحاد الإفريقي لم يظلم أحد، الجميع ارتكب خطأ في الأزمة لذلك المباراة كان يجب إعادتها وهذا ما قرره الكاف". يظلم أحد، الجميع ارتكب خطأ في الأزمة لذلك المباراة كان يجب إعادتها وهذا ما قرره الكاف". أضاف: "سينجور رئيس الاتحاد السنغالي شخصية مرموقة في الكاف، وهو عضو في المكتب التنفيذي للكاف، نصح جينيراسيون بخوض المباراة بشكل طبيعي يوم 24 أكتوبر خاصة أن الفريق السنغالي معرض لعقوبات قد تصل للاستبعاد لمدة موسمين في حالة رفضه خوض المباراة". المباراة بشكل طبيعي يوم 24 أكتوبر خاصة أن الفريق السنغالي معرض لعقوبات قد تصل للاستبعاد لمدة موسمين في حالة رفضه خوض المباراة". اختتم: "جينيراسيون ليس لديه حجة في الوقت الحالي، الكاف سيتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي، وفي حال رفض خوض مواجهة يوم 24 أكتوبر سيتم اتخاذ قرار بصعود الزمالك مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطة: رئيس الاتحاد السنغالي نصح جينيراسيون يخوض مباراة الزمالك تجنبًا للعقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.