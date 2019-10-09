رياضة | ميسي يكشف عن أفضل مدرب تدرب معه المباراة الأفضل له في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن أفضل مدرب تدرب معه المباراة الأفضل له في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن أفضل مدرب تدرب معه خلال مسيرته الكروية وأفضل مباراة له.

أفضل مدرب تدرب معه ميسي خلال مسيرته الكروية

وتحدث ميسي في تصريحات صحفية عن أفضل تدرب معه خلال مسيرته قائلا: "أفضل مدرب تدربت معه هو بيب جوارديولا وكذلك لويس إنريكي فهما متقاربين جدا من مستوى بعضهم".

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أفضل مباراة خاضها ميسي في مسيرته

أما عن أفضل مباراة له في مسيرته قال ميسي: "‏أفضل مباراة في مسيرتي؟ إن أكثر ما أتذكره هي مباراة الدور نصف النهائي في دوري الأبطال ضد ريال مدريد في البرنابيو، التي فزنا فيها 0-2، لا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة لي، لكنها كانت فريدة من نوعها".

كما كشف ميسي عن أقوى دفاع واجهه قائلا: "أقوى دفاع واجهته؟ لا أعلم، لكن كان لدينا فرق قوية دفاعيا خاصة في ذلك الوقت، كانت الفرق الإنجليزية قوية جدا في السنوات الأخيرة، أن كرة القدم أكثر دفاعية وأكثر تكتيكية، هناك العديد من الدفاعات الصلبة".

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.