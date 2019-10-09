رياضة | موعد مباريات مصر مع كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.. بركات يعلنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات مصر مع كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.. بركات يعلنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .

وإنطلق معسكر المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى إستعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وضمت قائمة المنتخب كل من : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد