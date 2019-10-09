رياضة | كوادرادو علي أعتاب التجديد للسيدة العجوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوادرادو علي أعتاب التجديد للسيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جناح فريق يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو من تجديد عقده مع السيدة العجوز بعقد يمتد إلي 3 مواسم .

وأشارات بعض التقارير الصحفية الأيطالية إلى أن فريق يوفنتوس عرض التجديد علي خوان كوادرادو لاعب تشيلسي السابق مقابل 4 ملايين يورو في الموسم و أن اللاعب في طريقه لتمديد عقده.

وقد شارك كوادرادو هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن نظراً لإصابات التي لحقت بماتيو دي تشيللو و دانيلو وقد أبلي اللاعب بلاءً حسن في هذا المركز و قدم مستويات جيدة و خاصة في المباراة الأخيرة أمام انتر ميلان في ديربي إيطاليا.

ويُذكر أن يوفنتوس قد اقتنص صدارة الكالتشيو بعد فوزه علي انتر ميلان في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة ، وقد إنتهت المواجهة بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف ، وقد سجل لليوفي كلاً من باولو ديبالا و جونزالو هيجواين ،فيما أحرز هدف النيراتزوري الوحيد لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء