رياضة | فقرة فنية في مران الأهلي وتدريب خفيف للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرة فنية في مران الأهلي وتدريب خفيف للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة فنية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء على ستاذ مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الفقرة على التركيز على التسليم والتسلم والضغط، والتمرير السريع.

وفي سياق أخر أدى حراس مرمى الفريق الأحمر مرانًا خفيفًا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.