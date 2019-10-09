رياضة | ميسي يكشف عن مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة السابق سيعود للفريق مرة أخرى ولكن هذه المرة كمدرب للفريق.

تصريحات ميسي عن عودة تشافي لبرشلونة

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وقال ميسي في تصريحات صحفية: "‏العثور على لاعبين مثل إنيستا وتشافي مستحيلا، كان لدينا وسط ملعب يستحوذ على الكرة بنسبة 90% وعندما نخسر الكرة نستعيدها في 5 ثوان، عرفنا أن ذلك سيحدث ولكن لدينا لاعبين وسط ملعب رائعين، لكن انييستا وتشافي نادرين لهذا السبب كان هناك بعض التغيير لأن كل شيء كان يمر عبرهما".

وتابع ميسي: "تشافي سيعود كمدرب للبارسا عندما يحين وقته، وعندما يريد، أنه يدرب ويستعد وفي وقت ما سيعود و سيكون مشابها جدا لما عاشه بيب جوارديولا، لدي شعور بأن مسيرته التدريبية ستكون بنفس طريقة بيب".

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.