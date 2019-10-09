رياضة | برشلونة يطعن علي عقوبة ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطعن علي عقوبة ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي برشلونة الأسباني الطعن علي العقوبة التي تعرض لاعب الفريق عثمان ديبميلي جراء حصوله علي البطاق الحمراء في مباراة اشبيلية الأخيرة في الدوري الأسباني.

وأصدر فريق برشلونة الأسباني بياناً عبر موقعه الإلكتروني أنه ينوي الطعن علي العقوبة أصدرتها رابطة الدوري الأسباني علي اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي و الأيقاف لمدة مباراتين بعد طرده في مواجهة اشبيلية الأخيرة وبالتالي الغياب عن الكلاسيكو امام ريال مدريد.

وكان قد توجه عثمان ديمبيلي إلى حكم المباراة ماتيو لاهوز وقال له : " أنت سئ جداً"

وقد أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الثالث للبلوجرانا في المباراة التي إنتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة علي أبناء الأندلس