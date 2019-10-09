رياضة | ثنائي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي مروان محسن ومحمود متولي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني مروان من الإصابة في عظم الوجه حيث خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات، فيما يعاني متولي من مزق في العضلة الخلفية أصيب بها في مباراة السوبر المصري.

وأدى الثنائي تدريباتهما التأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي في إطار برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.